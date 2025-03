Erdbeben in Myanmar: Wie geht es weiter, Herr Dunford?

Zwei Tage nach dem verheerenden Erdbeben versuchen Helfer in Myanmar mit allen Kräften in die betroffenen Gebiete vorzudringen. Nach Einschätzung von Michael Dunford, Leiter des Myanmar-Büros des UN-Welternährungsprogramms (engl. UN World Food Programme, kurz WFP), ist das aber eine große Herausforderung.

In dem Bürgerkriegsland sei es bereits vor dem Beben schwer gewesen, entlegene Regionen zu erreichen. So sei es etwa problematisch gewesen, entsprechende Genehmigungen oder Zugang zu bestimmten Regionen zu bekommen.

Etwas mehr als zwei Tage nach dem Erdbeben in Südostasien wird die Zeit für Verschüttete knapp. Die unmittelbare Gefahr ist nicht gebannt, außerdem drohen Hunger und Krankheit.

Lage in Myanmar schon vor Erdbeben schwierig

Wenn man nun, so Dunford, das Erdbeben einberechne, "kann man sich vorstellen, wie schwierig die Situation wohl sein wird".

Vielen noch als Birma bekannt, diktiert das Militär seit mehr als 60 Jahren schon in Myanmar. Die Hoffnung auf Demokratie war bis zuletzt immer groß.

WFP-Direktor: Können nur Annahmen über Bedarf stellen

In der Nähe von Myanmars Hauptstadt Naypyidaw habe man unterdessen vier Verteilungszentren eingerichtet, erklärt Dunford. Man habe damit begonnen, Güter zu verteilen und fahre auch in Mandalay, wo in der Nähe der kräftigste Erdstoß eine Stärke von 7,7 erreichte, die Aktivitäten hoch.