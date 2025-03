Erdbeben in Myanmar und Thailand: Tausende Tote befürchtet

Nach dem schweren Beben in Südostasien spricht die Militärjunta in Myanmar von fast 700 Toten. Tatsächlich dürfte die Zahl deutlich höher liegen, befürchten Erdbeben-Experten.

Erdbeben in Südostasien

ZDF-Korrespondent Johannes Hano zur aktuellen Lage in dem Erdbebengebiet. 29.03.2025 | 2:19 min

Nach dem Erdbeben in Südostasien werden insbesondere in Myanmar viele Tote befürchtet. "Wir müssen damit rechnen, dass es noch sehr viel mehr Opfer gibt, als wir bislang vermutet haben", berichtet ZDF-Korrespondent Johannes Hano.

Es wird noch ziemlich schlimm werden, was wir die nächsten Tage hier sehen werden. „ Johannes Hano, Südostasien-Korrespondent

Den Schätzungen der US-Erdbebenwarte USGS zufolge könnten in dem Krisengebiet die Todeszahlen in die Tausende gehen. Das Institut befürchtet, dass in Myanmar und den anderen betroffenen Regionen insgesamt mehr als 10.000 Menschen ums Leben gekommen sein könnten.

Naturkatastrophe in Südostasien: Was Erdbeben so tödlich macht

Nach einem schweren Erdbeben in Südostasien werden zahlreiche Todesopfer befürchtet. 28.03.2025 | 2:47 min

Hunderte Häuser offenbar zerstört

Die Militärführung in Myanmar spricht derzeit von mindestens 694 Toten, 1.670 weitere Menschen seien verletzt worden. Es sei jedoch schwierig, an gesicherte Informationen aus dem Land zu kommen, schildert Hano: "Das ganze Land dort ist in [...] einem Bürgerkrieg zwischen verschiedenen Rebellengruppen und der Militärjunta."

Es gibt keine staatlichen Strukturen. Keine Nothilfe. Keine Nothilfepläne. Keine Rettungspläne. „ Johannes Hano, Südostasien-Korrespondent

Ein Kollege aus Myanmar habe von einer verheerenden Lage vor Ort berichtet. "Hunderte Häuser müssen zusammengestürzt sein." Universitäten, Krankenhäuser und auch eine Moschee seien eingestürzt. Auch ein Flughafengebäude sei komplett zerstört, viele Menschen kamen demnach beim Zusammensturz ums Leben.

Karte: Erdbeben Epizentrum bei Mandalay, Myanmar Quelle: ZDF

Hilfsorganisatio: Folgen des Erdbebens wahrscheinlich schwerwiegend

Auch die Hilfsorganisation International Rescue Committee (IRC) geht von verheerenden Auswirkungen aus. "Die Auswirkungen des Erdbebens in Myanmar werden voraussichtlich schwerwiegend sein. Möglicherweise benötigen Tausende Vertriebene dringend Unterkunft, Nahrung und medizinische Hilfe", sagte Mohammed Riyas, Regionaldirektor des International Rescue Committee.

Seit einem Putsch im Jahr 2021 herrscht in Myanmar das Militär. 22.05.2024 | 6:40 min

"Wir befürchten, dass es noch Wochen dauern wird, bis wir das volle Ausmaß der Zerstörung durch dieses Erdbeben erfassen, da Kommunikationsnetze und der Verkehr unterbrochen sind." Das IRC und seine Partner arbeiteten daran, die Auswirkungen zu verstehen, um eine Notfallreaktion einzuleiten, erklärte Riyas. Such- und Rettungsaktionen seien im Gange.

Die US-Erdbebenwarte USGS hatte bei dem Erdbeben nahe Myanmars zweitgrößter Stadt Mandalay eine Stärke von 7,7 in 10 Kilometern Tiefe gemessen. Das Erdbeben ereignete sich gegen 14:20 Uhr Ortszeit (7:20 Uhr MEZ) 16 Kilometer nordwestlich der myanmarischen Stadt Sagaing in geringer Tiefe.

Die Momenten-Magnituden-Skala misst, wie stark ein Erdbeben war.

Thailand: Arbeiter in Hochhaus wohl alle tot

Auch in Thailand, China und Vietnam waren die Erschütterungen zu spüren. Aus der chinesischen Provinz Yunnan wurden ebenfalls Verletzte und Schäden an Gebäuden gemeldet. In Thailand sind bislang drei Todesfälle offiziell bestätigt. Medienberichten zufolge sind inzwischen allerdings bis zu zehn Tote geborgen worden.

In der Hauptstadt Bangkok, rund Tausend Kilometer vom Epizentrum des Bebens entfernt, stürzte in der Nähe des auch bei Touristen beliebten Chatuchak-Marktes ein 30-stöckiges, im Bau befindliches Hochhaus ein. Einsatzkräfte suchten auch in der Nacht unter Bergen aus Beton und Stahl nach den Verschütteten. Es war zunächst von mehr als 100 Vermissten die Rede.

"Es hieß die ganze Zeit, dass Hundert Arbeiter noch vermisst wurden", so Hano. Dann habe man versucht, sich vorsichtig an die Verletzten voranzuarbeiten. Plötzlich seien die Arbeiten eingestellt worden und es hieß, es gebe keine Hoffnung mehr.

Es gibt wohl keine Überlebenden mehr. „ Johannes Hano, Südostasien-Korrespondent

Die Volksrepublik China schickte nach Angaben staatlicher Medien ein kleines Team des Katastrophenschutzes mit Spezialgeräten über die Grenze nach Myanmar.

Mehr als hundert Arbeiter werden nach dem Einsturz eines Hochhauses in Bangkok noch vermisst. Aus Myanmar gibt es bislang kaum gesicherte Informationen nach dem Erdbeben. 28.03.2025 | 2:31 min

Trotz zerschlagenem Hilfssystem: Trump kündigt Erdbebenhilfe an

Unter anderem die USA , die EU und Indien sagten Myanmar und Thailand Unterstützung zu. "Wir werden helfen. Wir haben bereits Leute alarmiert. Ja, es ist schrecklich, was passiert ist", sagte US-Präsident Donald Trump am Freitagabend in Washington.

Die US-Entwicklungshilfebehörde USAID, die von Trump praktisch aufgelöst werden soll, verfüge noch über ein Team von Katastrophenexperten, das im Notfall sofort reagieren könne, sagte Außenministeriumssprecherin Tammy Bruce.

Die US-Entwicklungshilfebehörde USAID soll laut Trump geschlossen werden. Welche gravierenden Folgen das hätte. 04.02.2025 | 1:39 min

EU aktiviert Satellitendienst "Copernicus"

Die EU aktivierte den "Copernicus"-Satellitendienst und stellte erste 2,5 Millionen Euro für Soforthilfe bereit. Die Folgen des Erdbebens werden mit Unterstützung des Satellitendienstes besser zu beurteilen sein, wie die zuständige Europäische Kommission am Abend mitteilte.

Das Auswärtige Amt erklärte im Onlinedienst X, Deutschland unterstütze die Hilfsprogramme der UNO und sei bereit, weitere Hilfe zu leisten. Mehrere deutsche Hilfsorganisationen organisierten Soforthilfemaßnahmen.