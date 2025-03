Erdbeben-Ursache: Was die Katastrophe in Myanmar auslöste

Nach dem starken Erdbeben in Myanmar ist die Zahl der Toten auf mehr als 1.000 gestiegen. Internationale Teams und Hilfsgüter haben das Land mittlerweile erreicht.

Die schweren Erdbeben , die am Freitag Südostasien heimgesucht haben, sind laut Experten für die Region zunächst nicht ungewöhnlich: Hier bewegen sich die Erdplatten besonders stark. Diesmal hätten sich im Untergrund innerhalb einer langjährigen ruhigen Phase große Spannungen aufgebaut, sagen die Fachleute. Wie stark war das Erdbeben deshalb - und wie wahrscheinlich sind Nachbeben? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was war die Ursache des Erdbebens?

Laut Deutschem Geoforschungszentrum (GFZ) in Potsdam ereignete sich das Erdbeben in der Sagaing-Verwerfung. Hier bewegen sich die indische Kontinentalplatte und die eurasische Platte mit einer Geschwindigkeit von etwa 18 Millimeter pro Jahr aneinander vorbei.

Mehr als 1.000 Menschen sind bei einem Erdbeben in Myanmar ums Leben gekommen. ZDF-Korrespondent Johannes Hano berichtet über die aktuelle Lage aus Bangkok.

Tatsächlich seien derartige Erdbeben in dieser Zone durchaus nicht ungewöhnlich, sagt Klaus Reicherter, Leiter des Instituts für Neotektonik und Georisiken an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen (RWTH). Reicherter erinnert an eine andere Katastrophe: