Experte analysiert: Warum droht Erdogan Israel so offen?

Die Worte des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan klangen bedrohlich. Mit Blick auf Israel hatte er bei einer Veranstaltung der Regierungspartei AKP gesagt: "So wie wir in Berg-Karabach reingegangen sind, so wie wir in Libyen reingegangen sind, werden wir mit ihnen dasselbe tun."