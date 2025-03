Gegen den beliebten Oppositionspolitiker und Erdogan-Rivalen, der am Mittwochmorgen in einer Nacht und Nebel-Aktion festgenommen wurde , wird wegen Korruption und Unterstützung einer Terror-Organisation ermittelt. Doch viele Türken zweifeln an den Vorwürfen - sie haben den Glauben an die Unabhängigkeit ihrer Justiz verloren. Die Überzeugung, dass die Verfahren gegen Imamoglu politisch motiviert und gegenstandslos sind, ist auch unter Experten weit verbreitet.