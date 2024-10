50 ukrainische Anwälte unter Betrugsverdacht

Nach Russland gehört die in die EU und in die Nato strebende Ukraine der Nichtregierungsorganisation Transparency International zufolge zu den korruptesten Staaten Europas. Im Zuge des seit mehr als zweieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieges in der Ukraine wurden immer wieder Skandale aufgedeckt, in denen sich nicht zuletzt auch Militärs bereicherten.