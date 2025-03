Estland: Michal wirft Sozialdemokraten aus Regierung

Im baltischen EU - und Nato -Mitgliedsland Estland ist das bislang regierende Dreierbündnis in Teilen zerbrochen. Ministerpräsident Kristen Michal kündigte auf einer Pressekonferenz in Tallinn an, die Sozialdemokraten (SDE) aufgrund von Meinungsverschiedenheiten aus der Regierung auszuschließen.