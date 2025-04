Russlands Schattenflotte: Estland hält Öltanker weiter fest

Ein Öltanker, der womöglich Teil der russischen Schattenflotte ist, wird weiter in Estland festgehalten. Sicherheitsrelevante und rechtliche Fragen sollen nun geklärt werden.

An dem Schiff seien 40 Probleme festgestellt wurden, von denen 23 Probleme die Unterlagen und die restlichen die Seetüchtigkeit betreffen, erklärte Kristjan Truu, Direktor der Abteilung Schifffahrt der Transportverwaltung, am Samstag.

Marine: Unterseekabel nicht beschädigt

"Wir können nicht zulassen, dass das Schiff seine Reise fortsetzt, da die Sicherheit auf See und für die Umwelt nicht garantiert werden kann", betonte Truu.

Die estnische Marine hatte die "Kiwala" am Freitag in der Ostsee festgesetzt. Nach Angaben eines Marinekommandeurs wurde der Tanker gestoppt, um dessen "Papiere und rechtlichen Status" zu überprüfen. Unterseekabel wurden demnach nicht beschädigt. Das Schiff liegt derzeit in der Bucht von Muuga vor Anker und wird von der estnischen Marine überwacht.