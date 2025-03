Reisen nach Großbritannien: Ohne ETA geht nichts mehr

Eine Stippvisite in der britischen Hauptstadt? Gar nicht mehr so einfach - ohne Reisegenehmigung ETA geht bald nichts mehr.

Die Reise nach Großbritannien wird noch etwas komplizierter - und wer nicht aufpasst, für den ist künftig schon vor der Zollkontrolle Schluss. Seit diesem Mittwoch können deutsche Reisende, für die keine Visumpflicht gilt, die elektronische Reisegenehmigung beantragen, die vom 2. April an vorgeschrieben ist für Flüge und Fahrten ins Vereinigte Königreich. Die Electronic Travel Authorisation (ETA) wird mit dem Reisepass verknüpft - und kostet umgerechnet gut zwölf Euro.

Was ist die ETA?

Eine erfolgreich beantragte ETA berechtigt zu mehreren Reisen und Aufenthalten von bis zu sechs Monaten in einem Zeitraum von zwei Jahren. Der Reisepass muss in dieser Zeit gültig sein.

Ein weiterer Effekt für die britische Regierung: Weil die ETA für etliche Länder Pflicht ist, wird mit zusätzlichen Einnahmen in Milliardenhöhe kalkuliert.

Für die USA gilt eine ähnliche Vorschrift, hier heißt die elektronische Einreisegenehmigung ESTA statt ETA. In der EU soll in diesem Jahr die Reisegenehmigung ETIAS eingeführt werden.

Wie wird die Einreisegenehmigung beantragt?

Natürlich ist es eine Einschränkung für die Reisenden und es wird zu dem ein oder anderen bösen Erwachen am Flieger führen.

Wer ist bei der Reisebuchung verantwortlich?

Wer alleine eine Reise bucht, etwa einen Flug direkt bei der Fluggesellschaft, steht selbst in der Verantwortung, an die ETA zu denken. Bei der Buchung einer Pauschalreise muss dagegen zunächst der Reisevermittler laut Gesetz "vor Vertragsabschluss über alle wesentlichen Dinge informieren", sagt Wojtal. "Dazu gehören auch sämtliche Anforderungen an die Ein- und Durchreise." Diese müssen unaufgefordert und schriftlich zur Verfügung gestellt werden."