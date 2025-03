"Vitrine im Umbau" steht auf der schwarzen Abdeckung im abgelegenen Ausstellungsraum des Amerika Museums in Madrid. Bis vor kurzem war hier noch die Paracas-Mumie zu sehen, die vor mehr als 2.000 Jahren im südlichen Peru bestattet worden war. Mit schimmerndem Goldschmuck im Gesicht und um dem Hals und einem um den Kopf gebundenen bunten Schal. Der Rest des hockenden Körpers verborgen in einem weiten Mantel, der wie eine Pyramide in einer Art Weidenkorb sitzt. Auch die zweite Mumie, deren Körper komplett in Tücher eingebunden ist, steht nun im Lager.