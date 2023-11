Wie die EU-Außenminister in Kiew gegen Zweifel ankämpfen

Europas Außenminister wollen in Kiew Zweifel an der Zuverlässigkeit des Westens ausräumen. Nur gelingt das nicht ganz.

Mitten im Ukraine-Krieg besuchen die EU-Außenminister Kiew Quelle: epa

Am Morgen wartet Dmytro Kuleba erstmal. Die Sekunden ziehen sich, der ukrainische Außenminister steht vor den Kameras, scheint sich zu sammeln, blickt gen Decke, dann auf den Boden. Natürlich darf man nicht zu viel hineingeheimnissen in solche Szenen. Und doch fragt man sich beim Betrachten unwillkürlich: zweifelt da gerade jemand, wie lange das noch gut geht?

Während bei Angriffen wieder Zivilisten getötet wurden, trafen sich die EU-Außenminister in Kiew. 02.10.2023 | 1:40 min

Europas Außenminister wollen Zweifel in Kiew zerstreuen

Europas Außenminister sind also auch nach Kiew gereist, um Zweifel an der Zuverlässigkeit zu zerstreuen. Zweifel daran, dass die EU den letzten Schritt gehen wird, um die Ukraine zu unterstützen. Dass sie bereit steht, wenn die USA im Wahljahr 2024 ausfällt.

Der Besuch - in der Öffentlichkeit als "Überraschung" verkauft, aber natürlich von langer Hand geplant - soll also ein Symbol sein: der Westen, Europa steht an Kiews Seite. Und tatsächlich ist es das erste Mal, dass sich Europas Außenminister außerhalb der Grenzen der EU treffen. Oder, wie es Dmytro Kuleba anfügt: "innerhalb der künftigen europäischen Grenzen" - sein Land will schließlich lieber morgen als übermorgen Teil der EU werden.

So etwas hat es noch nie gegeben: Die EU-Außenminister in Kiew Quelle: epa

Sicher, man darf die Symbolkraft eines solchen Besuchs nicht unterschätzen. Es ist schließlich immer noch Kriegsgebiet, das Europas Diplomaten hier besuchen. Und es ist auch ein Signal an die eigene Bevölkerung zuhause, wie es Außenministerin Annalena Baerbock formuliert: Das Treffen sei wichtig, um der eigenen Öffentlichkeit "zurückzuspiegeln", was da passiert. "Krieg darf nicht Normalität werden", so Baerbock.

Das Treffen in Kiew sollte unabdingliche Unterstützung signalisieren. Wie die Ergebnisse zu bewerten sind, berichtet ZDF-Korrespondentin Anne Brühl. 02.10.2023 | 1:06 min

Mehr als ein Symbol hat die EU nicht dabei

Doch je mehr die Außenministerinnen und Außenminister in Kiew über das "historische Signal" und die "starke politische Botschaft" ihres Besuchs reden - desto klarer wird: mehr als ein Symbol haben sie nicht mitgebracht. Keine Zusage über eine langfristige europäische Militärhilfe , wie vom EU-Chefdiplomaten Josep Borrell vor Wochen vorgeschlagen. Und natürlich keine Aussage über nächste Schritte zur EU-Mitgliedschaft - ob die EU formell Verhandlungen eröffnet, müssen die Staats- und Regierungschefs im Dezember entscheiden.

Und so steht der EU-Außenbeauftragte Borrell am Nachmittag auf der Pressekonferenz - und klingt fast beschwörend, als er wiederholt: "Die EU bleibt in ihrer Unterstützung für die Ukraine geeint." Und weiter:

Ich sehe nicht, dass auch nur ein Mitgliedstaat von dem Engagement abrückt, die Ukraine mit unseren Mitteln zu unterstützen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell

Doch die EU-Reisegruppe ist nicht vollzählig

Auch nur ein Mitgliedstaat? Die Botschaft würde überzeugender wirken, wäre die Reisegruppe vollzählig. Doch ausgerechnet aus den Wackelkandidaten fehlen die Außenminister in Kiew. Polens Außenminister etwa ist nicht dabei; seine Regierung hatte im Wahlkampf die Waffenhilfe für die Ukraine infrage gestellt . Und auch der notorische Quertreiber aus Ungarn ist nur mit einem stellvertretenden Staatssekretär vertreten - viel tiefer in der diplomatischen Rangordnung geht kaum.

Auch das ist ein Symbol. Wenn auch nicht das, was Borrell und andere wohl im Kopf hatten.

"Dann werden Zweifel aufkommen"

Und so trifft es vielleicht der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis mit seinen Anmerkungen am besten. Landsbergis, 41, ist bekannt für prägnante Plädoyers für die Ukraine. In Kiew ist von ihm eher Nachdenkliches zu hören: "Wir kommen in eine kritische Phase, was unsere Unterstützung für die Ukraine betrifft", sagt er. "Wenn wichtige Zusagen nicht eingehalten, wichtige Schritte nicht gemacht werden, dann werden Zweifel aufkommen."



Falls sie nicht schon längst da sind.

Florian Neuhann ist ZDF-Korrespondent im Studio Brüssel.

