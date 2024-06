Georgiens EU-Beitritt: Verhandlungen werden auf Eis gelegt

Stattdessen folgte am Donnerstag, im Schutze der EM-Euphorie, ein weiterer Schritt, mit dem sich das Parlament in Tiflis von europäischen Werten entfernen - und Richtung Russland gehen dürfte. Denn das Gesetzespaket gegen "LGBT-Propaganda" , das in erster Lesung beraten wurde, erinnert stark an geltendes Recht in Moskau. So soll unter anderem die Darstellung gleichgeschlechtlicher Beziehungen in Schulen, Universitäten und Fernsehprogrammen verboten werden.