Flexible CO2-Grenzwerte: Kritik an Plan der EU-Kommission

CO2-Grenzwerte bei Autoabgasen: EU-Kommission will Herstellern entgegenkommen

Nach dem Willen der EU-Kommission in Brüssel sollen die Automobilhersteller drei Jahre Zeit erhalten, um die gesetzlich festgelegten CO2-Ziele zu erreichen. Zum 1. Januar dieses Jahres sank der erlaubte Grenzwert für den durchschnittlichen CO2-Ausstoß bei PKW von 115 Gramm auf 93,6 Gramm. Wenn diese Grenzwerte nicht eingehalten werden, müssen die Hersteller pro Gramm und Fahrzeug 95 Euro Strafe zahlen.

Reduktionsziele sind Autoherstellern schon lange bekannt

Stefan Bratzel, Direktor des "Center of Automotive Management" in Bergisch-Gladbach, weist darauf hin, dass den Autoproduzenten die Reduktionsziele seit 2019 bekannt seien. Im Prinzip benachteilige man diejenigen, die sich angestrengt hätten.

Stefan Bratzel, Center of Automotive Management

Man müsse jetzt schon überlegen, was denn dann nach 2027 passiere, wenn einige die Ziele möglicherweise nicht erreichten. Das Gleiche werde beim Thema Verbrennerverbot diskutiert, das 2035 erreicht werden soll, wenn die erlaubten CO2-Emissionen bei null angekommen sind.

Appell: Berlin soll in Brüssel aktiv werden

Die europäische Umweltorganisation "Transport&Environement" (T&E) fordert, dass die geplante Verzögerung der CO2-Ziele für Autos das letzte Zugeständnis sein solle. Das Zugeständnis sei gemacht worden, obwohl die E-Auto-Verkäufe in den ersten beiden Monaten dieses Jahres um 28 Prozent gestiegen seien.

"Die neue Bundesregierung muss sich jetzt in Brüssel dafür einsetzen, dass die Ziele für 2030 und 2035 bestehen bleiben", sagte der Geschäftsführer von T&E, Sebastian Bock. Nur so könne die deutsche Autoindustrie auf dem Weltmarkt überleben.

Wer frühzeitig in Panik verfällt und mitten im Spiel die Regeln ändert, bestraft die Hersteller, die sich daran halten und rechtzeitig Milliarden investiert haben.

Ausbau der E-Ladeinfrastruktur zu langsam

Autoexperte Bratzel schätzt jetzt die Chancen für die Hersteller besser ein, die erst in den nächsten zwei oder drei Jahren massentaugliche E-Modelle auf den Markt brächten, wie zum Beispiel Volkswagen . Die Schuldigen sieht er aber nicht nur bei der Autoindustrie.

Man müsse auch mit dem Finger auf die Politik zeigen. So komme man beim Thema Ladeinfrastruktur immer noch viel zu langsam voran. Gerade in Deutschland gehe das viel zu langsam, auch beim Smart Charging und bidirektonalem Laden, was für den E-Autobesitzer finanzielle Vorteile bringen und die Stromnetze entlasten könne.