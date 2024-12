Vor Amtsantritt von Trump: Die EU sucht nach Antworten

Aber das größte Sicherheitsrisiko bleibt für alle der neue Mann im Weißen Haus, der am 20. Januar das Amt übernimmt. Was Donald Trump will, weiß keiner. Selbst die Regierungschefs, die mit Trump gesprochen haben, rätseln, was er mit der Ukraine vorhat. Zu widersprüchlich die Aussagen von Trump und seinem Team.