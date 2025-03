EU-Gipfel: Friedenssicherung durch Aufrüstung

"Umso näher ein Land an der Ukraine ist, umso höher ist auch die Bereitschaft, die Ukraine zu unterstützen und die eigenen Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Das sehen wir in den baltischen Staaten, Polen oder auch Skandinavien, wo die Ängste wesentlich stärker empfunden werden. In anderen Mitgliedstaaten, wie beispielsweise in Italien oder in Spanien, ist der Druck weniger groß", so Janis Emmanouilidis vom European Policy Centre (EPC).