Gipfel: EU sucht mit Golfstaaten nach Frieden in Nahost

Auch zum Krieg in der Ukraine findet man keine gemeinsame Sprache. Seit Tagen arbeiten die EU-Beamten an einem Text. Doch die EU schafft es nicht, die Golfstaaten dazu zu bringen, Russland und Iran als Aggressor zu verurteilen. In einem Abschnitt schlug die EU beispielsweise vor, alle Länder aufzufordern, materielle Hilfe für Russland zu beenden. Außerdem sollte der Iran dafür verurteilt werden Moskau Raketen und Drohnen zur Verfügung zu stellen, die gegen die Ukraine eingesetzt werden.