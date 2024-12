EU-Handelsabkommen Mercosur: Darum geht es

Vor allem die Regierungen in den Niederlanden, Österreich, Belgien und Frankreich sträuben sich gegen das Abkommen. In Belgien gab es an diesem Donnerstag Proteste der Landwirte gegen das Abkommen. Auch französische Landwirte sind besorgt, wie etwa Pol Devillers. Er ist Vizepräsident der Gewerkschaft "Jungen Landwirte".