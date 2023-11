EU-Hilfe für Gaza: Die Hoffnung reist mit

Seit dem Jahr 2000 bereits schickt die EU humanitäre Hilfe in die palästinensischen Gebiete. Davon zu unterscheiden ist langfristige Entwicklungshilfe. Hier hat die EU seit 1993 insgesamt 8,5 Milliarden Euro überwiesen. Seit dem Anschlag der Hamas am 7. Oktober werden diese Zahlungen nun überprüft, bis zum Abschluss der Prüfung sollen keine Gelder ausgezahlt werden.



Seit Kriegsbeginn hat die EU ihre humanitäre Hilfe deutlich erhöht: Am Montag kündigte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an, weitere 25 Millionen Euro für die Zivilisten im Gazastreifen bereitzustellen. Damit vervierfacht sich die Summe auf nun 100 Millionen Euro.