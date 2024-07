Von der Leyen wirbt mit E-Fuels und mehr Grenzschutz

Bewerbungsrede im EU-Parlament : Von der Leyen für E-Fuels und mehr Grenzschutz

18.07.2024 | 11:27 |

Ursula von der Leyen will erneut EU-Kommissionspräsidentin werden. In ihrer Rede warb sie für E-Fuels, Grenzschutz und mehr Verteidigung. An einem Verbündeten übt sie Kritik.