Von der Leyen: Neue EU-Kommission mit umstrittener Besetzung

Lange wurde der Moment erwartet, an diesem Dienstag war es dann so weit: Ursula von der Leyen hat ihren Vorschlag für die neue EU-Kommission offiziell vorgestellt - eine Woche später als geplant. Während die Namen der Kandidat*innen von den Mitgliedsstaaten vorgeschlagen wurden und bereits bekannt waren, ging es heute vor allem um die Frage der Zuständigkeiten. Und es wurde klar: Die Krisen in Europa diktieren die Ausrichtung der neuen Kommission.