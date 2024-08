Migration in der EU: Das bringt das Ampel-Paket

Mehr Rückführungen durch die Dublin-III-Verordnung seien darum nicht wirklich realistisch. Zum einen darf in manche EU-Länder gar nicht zurück geführt werden, ein Beispiel: Griechenland. Deutsche und europäische Gerichte haben in der Vergangenheit immer wieder entschieden, dass die menschenrechtswidrige Situation für Flüchtlinge in Griechenland dazu führt, dass sie auch in Deutschland erneut einen Asylantrag stellen dürfen.