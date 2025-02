Es ist das Thema, das momentan den Wahlkampf in Deutschland bestimmt - Migration. Doch nicht erst seit der vorgezogenen Bundestagswahl ist Migration eine politische Riesenanstrengung. Und eine, da sind sich die meisten Experten einig, die man nur gemeinsam meistern kann. Gemeinsam in Deutschland, gemeinsam in Europa, gemeinsam in der Welt. Doch wie soll das gehen - angesichts der vielen Spaltungen bei diesem Thema?