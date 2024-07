Nach "Friedensmission": Brüssel bestraft Orbans Ego-Trip

Nun reicht der Ärger über Orban bis in die Bundesregierung Christian Lindner ist an diesem Dienstag in Brüssel. Was er EU-Korrespondenten im Hintergrund sagt, bleibt dort. Normalerweise. Doch der Finanzminister macht - angesichts des "Ego-Trips" - eine Ausnahme. Lindner lässt sich zitieren: Orban sei "kein ehrlicher Makler", man erwarte, dass die Präsidentschaft ihr Verhalten ändere.