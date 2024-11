EU streitet um Ukraine-Hilfen: Europas Mitte in der Mangel

Als erster tritt Ungarns Europaminister Janos Boka ans Pult. Das Land hat immer noch die EU-Ratspräsidentschaft inne. Ungarn stemmt sich gegen die Ukraine-Hilfe. Viktor Orbans Mann in Brüssel spricht von der Internationalisierung des Konfliktes. Die große Sorge in der EU: Russland befeuert den Krieg in der Ukraine . Nordkoreanische Soldaten, jemenitische Söldner, iranische Drohen, chinesische Technik - alle im Einsatz für Moskau. Die Achse der Autokraten greift die freie Welt an.