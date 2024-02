EU stimmt für verschärfte Naturschutzauflagen

In der Europäischen Union sollen künftig wieder mehr Moore und Flüsse in ihren natürlichen Zustand zurückversetzt werden und mehr Bäume wachsen. Mit knapper Mehrheit hat das EU-Parlament am Dienstag das umstrittene "Gesetz zur Wiederherstellung der Natur" beschlossen. 329 Abgeordnete stimmten dafür, 275 dagegen, es gab 24 Enthaltungen.