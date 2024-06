Gipfeltreffen: Keine finale Einigung zu EU-Spitzenposten

Die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder haben sich beim Gipfeltreffen in Brüssel noch nicht abschließend auf die Neubesetzung von EU-Spitzenposten einigen können. "Es war ein gutes Gespräch, das in die richtige Richtung geht, denke ich. Aber es gibt heute Abend noch keine Einigung", sagte EU-Ratspräsident Charles Michel in der Nacht.