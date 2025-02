EU-Gipfel zu Sicherheit: Europa soll wehrhafter werden

Um die Verteidigungsfähigkeit der EU steht es offenbar nicht besonders gut. Quelle: dpa

Europa hat sich seit Donald Trumps Wahl und auch Amtseinführung sehr zurückgehalten. Es war fast eine Art innere Disziplin zu spüren - erstmal abwarten, immer wieder eine gute transatlantische Zusammenarbeit beschwören. Bloß keine Konflikte heraufbeschwören.

Aber im Hintergrund wird gedacht und diskutiert: Was kann Europa tun, um besser für die eigene Verteidigung zu sorgen und so unabhängiger von den USA zu werden?

Die EU weiß, dass sie das alleine nicht schafft. Deshalb hat sie heute zu einem informellen Treffen auch den britischen Premierminister Keir Starmer und Nato-Generalsekretär Mark Rutte eingeladen.

Engere Beziehungen bei Verteidigung und Handel: Beim Besuch von Kanzler Scholz betont der britische Premier Starmer, Großbritannien wieder näher an die EU führen zu wollen. 02.02.2025 | 2:51 min

Trump hält Druck aufrecht

Dass es um die eigene Verteidigungsfähigkeit der EU nicht besonders gut steht, ist kein Geheimnis. Schon während Trumps erster Amtszeit wurde die Notwendigkeit erkannt, mehr in die eigene Sicherheit zu investieren, sich nicht alleine auf die USA zu verlassen.

Immerhin hat die Mehrheit der europäischen Länder ihre Verteidigungsausgaben auf das 2-Prozent-Ziel der Nato gebracht - wohl durch den Druck von Donald Trump. Aber auch durch den Krieg in der Ukraine

Nato-Länder, die Zwei-Prozent-Ziel erreichen ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Doch Trumps Druckmittel bleibt: Die USA zahlen mit rund 968 Mrd. Dollar noch immer zwei Drittel der gesamten Verteidigungsausgaben in der Nato. Europa mit 442 Mrd. nur rund 30 Prozent. Und so überrascht es kaum jemanden, dass Trump auch jetzt wieder mehr von den Bündnispartnern in Europa fordert - nämlich 5 Prozent. Schließlich sei es Europa, das in gefährlichem Gebiet liege.

Nato-Schiffe sollen in der Ostsee für Sicherheit kritischer Infrastruktur sorgen, Sabotage an Unterseekabeln verhindern. Die Politik der Abschreckung kehrt zurück in die Ostsee. 28.01.2025 | 2:39 min

Einigkeit: Zwei Prozent des BIP reichen nicht

Europa ist näher dran am Krieg in der Ukraine, näher dran an Russland . Das bekommen die europäischen Staaten derzeit auch auf der Ostsee zu spüren - wo sich Fälle von Sabotage häufen, vermutlich durch die russische Schattenflotte.

Europa hat aufgerüstet, im Rahmen der Nato. Mit mehr Schiffen, mehr Überwachungsflügen, U-Booten. Doch die Ostsee ist nur ein kleiner Schauplatz inmitten der Krisen. Und so geben viele in Europa Trump recht.

Polen etwa hat die EU-Ratspräsidentschaft inne. Ministerpräsident Donald Tusk forderte kürzlich im Europaparlament, Europa dürfe jetzt nicht an der Sicherheit sparen.

Die Zeit der Bequemlichkeit ist vorbei - das wissen wir alle. Wir sollten das als positive Herausforderung betrachten. „ Donald Tusk, Polens Ministerpräsident

Die Nato berechnet intern noch, wie viel Geld auf dem Papier benötigt wird. Aber die Richtung scheint klar: mehr! Vermutlich zwischen 3 und 4 Prozent.

Der künftige US-Präsident Donald Trump ist mit seiner Forderung einer massiven Erhöhung der Verteidigungsausgaben der Nato-Staaten auch in Deutschland auf erheblichen Widerspruch gestoßen. 09.01.2025 | 2:32 min

Europa fehlt mehr als nur Geld

Auch Nato-Generalsekretär Rutte betont immer wieder, Europa müssen mehr tun - auch Deutschland. Doch nicht nur beim Geld. Europa müsse auch innovativer werden, so Rutte beim Weltwirtschaftsforum in Davos.

Es kommt nicht auf Perfektion an, sondern auf Schnelligkeit, um auch neue Technologien einzuführen. Auch dafür müssen wir noch mehr ausgeben. „ Mark Rutte, Nato-Generalsekretär

Deutschland und 18 weitere Länder haben nun auch die Europäische Investitionsbank (EIB) zu höheren Aufwendungen im Sicherheitsbereich aufgerufen - mit Verweis auf den "dringenden Investitionsbedarf der EU" in Verteidigungstechnologien und die Rüstungsindustrie.

Trump-Forderungen seien "bereits Nato-Problem" und "erst der Anfang einer langen Reihe von Schwierigkeiten für das Bündnis", sagt Stefanie Babst, ehemalige Nato-Chefstrategin. 09.01.2025 | 6:43 min

Experte sieht politische und militärische Führung als Schlüssel

Neben Innovationen fehlt es auch an Produktionskapazitäten, wie der Sicherheitsexperte Dr. Christian Mölling (DGAP) sagt: "Wir haben ein großes Loch bei allem, was mit Flugabwehr aber auch mit offensiven Raketen zu tun hat. Da wird es alleine nicht reichen, das in Europa zu produzieren. Da wird man weltweit gucken müssen, wer einem zumindest kurzfristig erstmal helfen kann."

Aber auch das reiche noch nicht:

Der Schlüssel ist die politische Führung und die militärische Führung und darauf haben wir zurzeit als Europa noch keine Antwort. „ Dr. Christian Mölling, Sicherheitsexperte

Heute startet also ein neuer Versuch, Europa wehrhafter zu machen.