Von der Leyen will Milliarden-Verteidigungsplan für EU

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will höhere Ausgaben für die Rüstung freigeben.

US-Präsident Trump stoppt vorerst die Waffenlieferungen an die Ukraine. Als Reaktion schlägt EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen eine europäische Finanzierungsstrategie vor.

Der Fünf-Punkte-Plan umfasst eine Lockerung der Schuldenregeln sowie Anreize zur Steigerung der Verteidigungsausgaben, wie von der Leyen am Dienstag in Brüssel sagte. Insgesamt könne Europa so "nahezu 800 Milliarden Euro" mobilisieren, sagte sie.