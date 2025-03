Zollstreit: Trump droht EU mit 200 Prozent auf Champagner

Champagner könnte in den USA künftig weniger fließen, wenn Trump seine Zolldrohung wahrmacht

US-Präsident Donald Trump droht der EU und vor allem Frankreich mit extrem hohen Zöllen auf Wein und Champagner. Damit schaukelt sich der eskalierte Handelsstreit der USA mit der EU weiter hoch. Trump stellte Zölle in Höhe von 200 Prozent auf alkoholhaltige Produkte in Aussicht. Das würde US-Anbietern zuhause stark helfen.

Der Republikaner stört sich an den von der Europäischen Union angekündigten Aufschlägen auf Whiskey aus den USA. Diese müssten wieder abgeschafft werden, forderte Trump in einem Internet-Post. Er sprach von einem "hässlichen 50-Prozent-Zoll" auf Whiskey.

Seit heute sind neue US-Zölle auf Stahl und Aluminium in Kraft. Die EU-Kommission will mit Gegenmaßnahmen reagieren, in zwei Schritten. Hofft aber auf eine Einigung mit den USA.

