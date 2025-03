Von der Leyen: EU plant neue Schulden für Verteidigung

US-Präsident Trump stoppt vorerst die Waffenlieferungen an die Ukraine - als Reaktion schlägt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine europäische Finanzierungsstrategie vor.

EU: Neue Schulden für Verteidigung

800 Milliarden Euro will die EU-Kommission mobilisieren. Der größte Teil davon sollen Schulden der Mitgliedsstaaten sein. Die "Nationale Ausweichklausel" soll für alle EU-Staaten aktiviert werden. Das bedeutet, dass die Mitglieder mehr Schulden als vorher machen dürfen, ohne bestraft zu werden.

ZDF-Korrespondent Wolf-Christian Ulrich berichtet aus London über die europäischen Bemühungen, sich stärker in der Ukraine-Krise zu positionieren.

Von der Leyen: Plan für gemeinsame Schulden der EU-Staaten

Zusätzlich plant von der Leyen auch gemeinsame Schulden der EU . Man wolle bis zu 150 Milliarden Euro aufnehmen und das Geld den Mitgliedsstaaten leihen. Davon sollen besonders Staaten profitieren, die normalerweise hohe Zinsen zahlen müssten, wenn sie das Geld selbst am Markt leihen würden. Vorbild sind Corona-Hilfszahlungen der EU, die ähnlich funktionierten.

Außerdem will von der Leyen Mittel aus dem EU-Haushalt nutzen. Ebenfalls soll die Europäische Spar- und Investitionsunion vorangetrieben und privates Kapital durch die Europäische Investitionsbank mobilisiert werden. Konkrete Zahlen wurden zu diesen Punkten nicht veröffentlicht.

Experte: "Wir müssen jetzt ehrgeizig sein"

Die 800 Milliarden Euro seien eine "große Zahl", die auch nicht "morgen erreicht" werde, so Politikwissenschaftler Sven Biscop. Der Professor von der Universität Gent hält die Ziele zwar für "ehrgeizig", sagt aber auch: "Wir müssen jetzt ehrgeizig sein."

"Wir müssen damit rechnen, dass die USA Kräfte ausdünnen wird in Europa und wir noch mehr machen müssen als bisher", so André Wüstner, Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes.

Wie schnell die Aufrüstung funktionieren kann, hängt laut Biscop von der Art der fehlenden Ausrüstung ab. In einigen Bereichen müsse nichts Neues erfunden, sondern nur bestellt werden. Anders sei das beispielsweise bei Militärsatelliten. Die müssten erst entworfen werden, was "ein paar Jahre" dauern könne, so der Wissenschaftler.