EuGH: Festgestellte Geschlechtsidentität gilt in gesamter EU

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) erklärt: Wer in einem Land seine oder ihre Geschlechtsidentität hat anerkennen lassen, muss dies nicht auch noch in anderen EU-Staaten.

Lässt jemand seine Geschlechtsidentität in einem EU-Mitgliedsstaat rechtlich neu anerkennen, gilt das auch in anderen Mitgliedsstaaten. Eine Verweigerung der Anerkennung verstoße gegen die Rechte von EU-Bürgerinnen und -Bürgern, urteilte der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg am Freitag.