Mehr Atomkraft in EU: Vernunft oder Irrsinn?

Laut Internationaler Atomenergiebehörde (IAEA) haben die Atomkraftwerke der EU-Länder , die die Vereinbarung von Dubai unterzeichneten, aktuell eine Kapazität von fast 100 Gigawatt. "Wenn man die Bauzeiten der letzten AKW-Vorhaben in Europa betrachtet, dann ist eine Verdreifachung sehr ambitioniert", meint Christian Rehtanz vom Institut für Energiesysteme der TU Dortmund.

Die letzten deutschen Atomkraftwerke sind im April abgeschaltet worden.

Experte: Verdreifachung der Reaktorleistung im Prinzip machbar

Walter Tromm, wissenschaftlicher Sprecher des Karlsruher Instituts für Technologie, verweist dagegen auf eine ähnliche Anstrengung, die in den 80er-Jahren erfolgreich umgesetzt wurde. Damals wären weltweit fast die Mengen an Reaktorleistung jährlich zugebaut worden, die nun auch benötigt würden.

"Das wäre weltweit extrem anspruchsvoll, im Prinzip aber machbar, auch technisch", so Walter Tromm. Gleichzeitig glaube er aber, dass es aus anderen Gründen - etwa gesellschaftspolitischen - nicht wirklich realistisch sei.

Finnland: Im Westen des Landes entsteht zur Zeit mit breiter Zustimmung der Bevölkerung ein drittes Atomkraftwerk. Unmittelbar daneben entsteht auch das Endlager.

Kernkraftwerke bisherigen Typs sind sehr teuer - in Europa sind zweistellige Milliardenbeträge dafür Normalität. Und die endgültigen Kosten beim Bau sind oft nicht absehbar. Flamanville in Frankreich, Hinkley Point in England und das finnische Olkiluoto sind dafür beredte Beispiele. Bis zu viermal mehr als ursprünglich geplant kosten diese Meiler.