Anders als in Europa, Asien, Nord- und Südamerika ist das Volumen importierter Waffen in Afrika insgesamt um 44 Prozent zurückgegangen. Hauptgrund dafür waren laut Sipri die starken Importrückgänge in Algerien (-73 Prozent) und Marokko (-26 Prozent). Auch die Waffenimporte von Staaten im Nahen Osten waren im Zeitraum 2020 bis 2024 um 20 Prozent geringer als in den Jahren 2015 bis 2019. Vier der weltweit zehn größten Waffenimporteure gehören jedoch zum Nahen Osten: Katar , Saudi-Arabien, Ägypten und Kuwait.