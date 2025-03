Nachdem die US-Regierung um Donald Trump ihre Unterstützung für die Ukraine vorerst pausiert hat, will Europa enger zusammenrücken und in eine gemeinsame Verteidigung investieren. Dafür will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen 800 Milliarden Euro mobilisieren. Auch Deutschland ist bereit, in die Aufrüstung zu investieren.