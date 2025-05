Gipfeltreffen im Kriegsland: Wie Europa die Ukraine unterstützt

Es ist fast drei Jahre her, dass Frankreichs Präsident Emmanuel Macron , der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz SPD ) und der damalige italienische Ministerpräsident Mario Draghi gemeinsam mit dem Nachtzug nach Kiew gereist sind. Nun wird erneut eine hochrangige europäische Delegation in der Ukraine erwartet, wie Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag mitteilte, ohne die Teilnehmer konkret zu benennen.

Bilaterale Unterstützung

Bundeskanzler Friedrich Merz CDU ) hatte vor seinem Amtsantritt die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine in Abstimmung mit europäischen Partnern in Aussicht gestellt, nachdem sein Vorgänger Scholz hatte dies stets abgelehnt. SPD-Generalsekretär Matthias Miersch bekräftigte die Ablehnung seiner Partei.

EU- und Nato-Mitgliedschaft

Der ukrainische Wunsch nach einer Mitgliedschaft in der EU und in der Nato ist weiterhin unerfüllt. Westliche Politiker beteuern immer wieder die grundsätzliche Bereitschaft, die Ukraine aufzunehmen, stellen dabei aber Bedingungen.

Verhandlungen mit den USA

Sicherheitsgarantien

Koalition der Willigen

Mit Blick auf die Unterstützung der Ukraine haben sich etwa 30 EU- und Commonwealth-Länder sowie Japan lose zusammengeschlossen. Es gab in diesem Jahr bereits zwei hochrangig besetzte Treffen in London und Paris.

Die russische Armee komme an der Front nicht weiter, so Militärökonom Marcus Keupp. Im ideologischen Sinn stecke Kreml-Chef Putin in einer Sackgasse. Es fehlten neue Ideen.

Truppenstationierung

Macron und Starmer brachten auch den Plan eines internationalen Militäreinsatzes für den Fall einer Waffenruhe in der Ukraine ins Gespräch. Beide zeigten sich bereit, Soldaten ihrer Länder für eine sogenannte Rückversicherungstruppe in die Ukraine zu entsenden. Die Konturen eines solchen Einsatzes sind bislang jedoch sehr unscharf.

Sie sollen weder nahe der Frontlinie eingesetzt werden noch in Kampfhandlungen verwickelt werden, sondern in erster Linie Präsenz zeigen. Merz geht derzeit nicht von einem Bundeswehreinsatz in der Ukraine aus. "Diese Frage stellt sich im Augenblick gar nicht", betonte der Kanzler am Mittwoch.