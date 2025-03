Ohne Schutzmacht USA: Was Europa jetzt fürs Militär tun muss

Am Donnerstag kommen die EU-Staaten in Brüssel zu einem Sondergipfel zusammen. Neben Überlegungen zu einem Waffenstillstand in der Ukraine wird es dort vor allem um umfangreiche Investitionen in die Wiederaufrüstung Europas gehen - angesichts der russischen Bedrohung und einem immer unzuverlässiger auftretenden Verbündeten auf der anderen Seite des Atlantiks.