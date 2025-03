Sipri-Bericht: Europa größter Abnehmer von US-Waffen

Demnach stieg der Anteil von 13 Prozent in den Jahren 2015 bis 2019 auf 35 Prozent in den Jahren 2020 bis 2024 an. Die Ukraine Großbritannien , Norwegen und die Niederlande gehörten zuletzt zu den zehn größten Empfängern von US-Waffenexporten.

USA noch größter Waffenlieferant der Ukraine

Die bisherige Unterstützung der USA für die von Russland angegriffene Ukraine wird auch in den aktuellen Sipri-Zahlen deutlich: So machten Lieferungen an die Ukraine 9,3 Prozent aller US-Waffenexporte und 26 Prozent der US-Exporte nach Europa aus. Die Ukraine ist derzeit der größte Waffenimporteur der Welt.

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Die US-Waffenexporte an die Ukraine waren hauptsächlich als Hilfe deklariert, 71 Prozent der Lieferungen waren gebrauchte Waffen. "Diese wurden bereits von den USA bezahlt und generieren somit keine zusätzlichen Einnahmen für die US-Rüstungsindustrie", sagt Sipri-Experte Nan Tian gegenüber ZDFheute. Tians Kollege Matthew George gibt einen Einblick in die finanzielle Größenordnung der Waffenhilfe: "Bis März 2025 haben die USA seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar 2022 Militärhilfe in Höhe von 66,5 Milliarden US-Dollar bereitgestellt."