Alle Männer - zuletzt Migranten aus Ägypten und Bangladesch - die von der italienischen Regierung in Albanien bereits festgesetzt waren, mussten schließlich doch nach Italien gebracht werden. Zum großen Unmut der italienischen Ministerpräsidentin. Denn ganz Europa blickt auf dieses Projekt. Und Meloni selbst wollte sich damit in der EU zur wichtigsten Akteurin in Migrationsfragen machen.