Chan Junis: Israel ordnet neue Evakuierung an

Die israelische Armee hat die palästinensischen Zivilisten in einem Teil der Stadt Chan Junis im südlichen Gazastreifen dazu aufgefordert, diese Gegend unverzüglich zu verlassen. Das Militär wies die Bewohner an, sich "vorübergehend in die angepasste humanitäre Zone in al-Mawasi" zu begeben. Zur Begründung hieß es: