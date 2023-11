Palästinenser flüchten in den Süden von Gaza

Vor einer möglichen Bodenoffensive gegen die Hamas fordert Israel Zivilisten im Norden Gazas zur Evakuierung auf. Außenministerin Baerbock besuchte überfallene Orte an der Grenze. 13.10.2023 | 3:00 min

Nach der israelischen Evakuierungsaufforderung an Bewohner des nördlichen Gazastreifens sind am Freitag Palästinenser Richtung Süden geflüchtet. Im Fernsehen war zu sehen, wie Menschen in Autos, auf Lastwagen, mit Eselskarren und zu Fuß auf der einzigen Hauptstraße des Gazastreifens Richtung Süden unterwegs waren. Laut Nachrichtenagentur AFP sind es Tausende.

Israel hat alle Zivilisten im nördlichen Gazastreifen aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. "Das halte ich für total unrealistisch", berichtet ZDF-Korrespondentin Eigendorf. 13.10.2023 | 3:00 min

Hindert Hamas Bewohner an der Flucht?

Aus Sicherheitskreisen aus dem Gazastreifen heißt es, dass Bewohner am Verlassen des Nordens gehindert werden sollten. Augenzeugen im Gazastreifen berichteten, mehrere Bewohner seien bereits von der Hamas gestoppt und zur Rückkehr in den Norden aufgefordert worden.

Die Hamas hindert manche palästinensische Zivilisten offenbar an der Flucht aus dem Norden Gazas. Eine Bodenoffensive Israels könnte kurz bevorstehen. Michael Bewerunge mit Details. 13.10.2023 | 1:28 min

Erstmals israelische Bodentruppen in Gaza

In einer Mitteilung hieß es, die Einsätze hätten dem Kampf gegen Militante, der Zerstörung von Waffen und der Suche nach Beweisen im Zusammenhang mit der Verschleppung von rund 150 Geiseln aus Israel gegolten, die sich in der Gewalt der Hamas befinden.

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Es gab zunächst keine Anzeichen, dass es sich um den Beginn einer erwarteten Bodenoffensive im Gazastreifen handelte. Israel hat an der Grenze zu dem schmalen Küstenstreifen seit der beispiellosen Attacke vom Samstag jedoch in großer Zahl Truppen zusammengezogen.

ZDF-Reporterin Eigendorf: Klares Zeichen vor Bodenoffensive

Die Hamas sei überhaupt nicht in der Lage und willens, eine solche Evakuierung zu organisieren, so Eigendorf.

Der Angriff der radikal-islamischen Hamas aus dem Gazastreifen auf Israel hat zu einer schweren Eskalation im Nahostkonflikt geführt. Was man über den Gazastreifen wissen sollte. 12.10.2023 | 1:20 min

Israel: Zivilisten sollen Norden Gazas verlassen

Zuvor hatte Israels Armee Zivilisten des Küstenstreifens in arabischer Sprache aufgefordert, den Norden in Richtung Süden zu verlassen. Betroffen sind nach UN-Angaben mehr als eine Million Menschen. Beobachter gehen davon aus, dass eine Bodenoffensive Israels nach dem Großangriff der islamistischen Hamas im Gazastreifen bevorstehen könnte.

Die Frage sei nur, wo die Menschen sich überhaupt in Sicherheit bringen könnten, so ZDF-Korrespondentin Eigendorf. Israel habe mit der Aufforderung zur Evakuierung aber ein klares Zeichen gesetzt, vor einer möglichen bevorstehenden Bodenoffensive möglichst viele zivile Opfer zu schonen.

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Chaos im Evakuierungsgebiet

Die Aufforderung hat in den betroffenen Gebieten die dortige Bevölkerung in Panik versetzt. "Das ist Chaos, niemand versteht, was zu tun ist", sagte Inas Hamdan, eine Mitarbeiterin des UN-Hilfswerks für Palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) im Gazastreifen. Das gesamte UN-Personal in Gaza-Stadt und im Norden des Küstengebiets sei aufgefordert worden, Richtung Süden nach Rafah zu fliehen.