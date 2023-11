Israel: Zivilisten sollen Nord-Gaza verlassen

Israel hat alle Zivilisten im nördlichen Gazastreifen aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. "Das halte ich für total unrealistisch", berichtet ZDF-Korrespondentin Eigendorf. 13.10.2023 | 3:00 min

"Die Terrororganisation Hamas führt einen Krieg gegen den Staat Israel, und Gaza ist ein Gebiet, in dem militärische Operationen stattfinden", begründete das Militär den Aufruf. In den nächsten Tagen werde sie in erheblichem Umfang im nördlichen Gazastreifen operieren, so die israelische Armee. "Sie werden erst dann nach Gaza zurückkehren können, wenn eine weitere Ankündigung erfolgt, die dies erlaubt", hieß es vom Militär.