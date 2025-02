Betrug mit Grenzmauer-Spenden: Bannon bekennt sich schuldig

Ihm wurde zur Last gelegt, sich mit anderen Personen an Spenden in Höhe von Hunderttausenden Dollar für den in Trumps erster Amtszeit vorangetriebenen Bau einer Mauer an der Südgrenze der USA persönlich bereichert zu haben. Dabei ließ er Geldgeber laut Anklage im Glauben, dass alle Zuwendungen dem Projekt namens "We Build the Wall" zugute kämen.