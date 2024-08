Krawalle in Großbritannien: "Hinter Rowdys stehen Neonazis"

In der vergangenen Woche kam es in vielen britischen Städten zu gewaltsamen Ausschreitungen. Angestachelt von Rechtsextremisten lieferten sich Gruppen Auseinandersetzungen mit der Polizei und mit Gegendemonstranten . Zuvor waren im Internet falsche Informationen über die Identität eines Verdächtigen verbreitet worden, der in der Küstenstadt Southport drei Kinder erstochen hatte.