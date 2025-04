Überall in Ruanda trifft man auf ähnliche Geschäftsmodelle. In einem hippen Start-up-Haus im Zentrum Kigalis sitzt die Firma Testsolutions. Testsolutions ist ein junges Unternehmen, das sich mit Softwaretesting ebenfalls für den deutschen Markt beschäftigt. Seine Mitarbeiter sitzen in dem Co-Working-Space verteilt an einzelnen Schreibtischen, für eine fixe Summe im Monat kann man Internet, Konferenzräume oder auch kleine Einzelbüros mieten. Menschen aus aller Welt arbeiten hier, viele haben ihre Arbeitgeber in den USA , Kanada oder eben in Deutschland.