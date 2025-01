Faeser will Schutzstatus geflüchteter Syrer überprüfen

Neue Lage in Syrien : Faeser prüft Rückkehr geflüchteter Syrer

05.01.2025 | 03:18 |

Fast eine Million Syrer leben in Deutschland. Nach dem Machtwechsel in Damaskus will Innenministerin Nancy Faeser den Schutzstatus vieler Geflüchteter neu bewerten lassen.