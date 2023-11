Israel meldet Raketenalarm: Feuerpause in Kraft getreten

Im Gazastreifen ist die vereinbarte Feuerpause in Kraft getreten.

Eine vereinbarte Feuerpause zwischen Israel und der islamistischen Hamas ist am Freitagmorgen in Kraft getreten. Sie begann um 7 Uhr Ortszeit (6 Uhr MEZ) und soll mindestens vier Tage dauern. Trotzdem hat es am Morgen im israelischen Grenzgebiet Raketenalarm gegeben.