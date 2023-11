USA: Israel zu täglichen vierstündigen Feuerpausen bereit

Am 7. Oktober hatten Terroristen der Hamas und andere Gruppen bei Massakern und Angriffen im israelischen Grenzgebiet mehr als 1.400 Menschen getötet und viele Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Die israelischen Streitkräfte flogen daraufhin Luftangriffe und rückten mit Bodentruppen in den dicht besiedelten Küstenstreifen ein.