Regierungschef Fico erneut operiert - Wohnung durchsucht

Der slowakische Regierungschef Robert Fico hat sich einer zweiten Operation unterziehen müssen. Der Zustand des Ministerpräsidenten sei weiterhin "sehr ernst", teilte Vize-Regierungschef Robert Kalinak am Freitag in Banska Bystrica mit. In der dortigen Klinik wird Fico seit den Schüssen auf ihn am Mittwoch behandelt und liegt auf der Intensivstation.