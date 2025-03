Finnlands Präsident: Im Umgang mit Trump "cool bleiben"

In Saudi-Arabien verhandeln die USA abwechselnd mit Vertretern der Ukraine und Russlands über ein Ende des Krieges. Vertreter der Europäischen Union sitzen nicht mit am Verhandungstisch. Damit scheint die Sicherheit in Europa vor allem von US-Präsident Donald Trump abzuhängen. Der bemühte sich seit seinem Amtsantritt im Januar allerdings vor allem um eine Wiederannäherung an Russland und setzte dabei die Ukraine immer wieder unter Druck.