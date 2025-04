Lange Geschichte der russischen Bedrohung in Finnland

Damals griff die Sowjetunion Finnland ohne Kriegserklärung an - unter dem Vorwand einer Lüge. Finnland schien hoffnungslos unterlegen, ca. 300.000 Soldaten standen einer Million Sowjetsoldaten gegenüber. Die aber waren schlecht ausgerüstet und versorgt und der Winter war besonders kalt. Finnland schlug Stalins Truppen, verlor aber am Ende den Krieg und musste Teile seines Territoriums abgeben.

Eine der größten Artillerietruppen Europas

Eine wesentliche Lehre wurde aus dieser Zeit gezogen: Das Land müsse sich immer selbst verteidigen können. Das ist seitdem breiter Konsens in Politik und Gesellschaft, danach handelt man seit Jahrzehnten: Finnland verfügt über eine der größten Artillerietruppen Europas , stellt seine eigenen Gewehre und Munition her. 870.000 Soldaten und Soldatinnen gehören der Reserve an, 280.000 von ihnen könnten im Kriegsfall sofort mobilisiert werden.

Zum Vergleich: In Deutschland spricht man bei 100.000 Reservisten von einem "ambitionierten Ziel." In Deutschland leben 83 Millionen Menschen, in Finnland 5,5 Millionen. Auch der Wille, das Land zu verteidigen, ist seit Beginn des Krieges in der Ukraine besonders hoch: 78 Prozent waren 2024 dazu bereit, 80 Prozent unterstützen die allgemeine Wehrpflicht, die für Männer obligatorisch, für Frauen freiwillig ist.